ललित मोदी का आरोप, BCCI के कारण IPL टीमों को 1,200 करोड़ रुपये का नुकसान

ललित मोदी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) पर अपने अनुबंधीय दायित्वों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। उनके अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीमों को 1,200 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। IPL के संस्थापक रहे मोदी के अनुसार लीग को एक अलग इकाई के रूप में सोचा गया था, जहां मालिकों को नियंत्रण मिलता, लेकिन इसे अव्यावहारिक मानकर खारिज कर दिया गया। बोर्ड मुख्य अनुबंधीय प्रतिबद्धता का पालन करता तो उसे और फायदा होता।

मुकाबले डबल राउंड रॉबिन प्रारूप में नहीं हो रहा टूर्नामेंट मोदी ने स्पोर्ट्स स्टार से कहा कि BCCI अपने नियंत्रण का इस्तेमाल कर फ्रेंचाइजी को वह अधिकार नहीं दे रहा, जिसकी मूल रूप से योजना बनी थी। IPL को डबल राउंड रॉबिन प्रारूप में खेलने के लिए तैयार किया गया था, जिसमें हर टीम एक-दूसरे से घर और बाहर मुकाबला करती। 8 टीमों तक यही व्यवस्था रही, लेकिन टीमों की संख्या 10 होने के बाद यह प्रारूप लागू नहीं किया गया। हर सत्र में 90 मुकाबले खेले जा सकते थे।

बयान 20 मैचों से वंचित रह रही हैं टीमें मोदी ने कहा, "हर मैच से BCCI को 50 प्रतिशत हिस्सा मिलता है, जबकि बाकी 50 प्रतिशत टीमों में बांटा जाता है। ऐसे में टीमें अब 20 मैचों से वंचित हो रही हैं। वे जिस शुल्क का भुगतान करती हैं, उसके बदले घर और बाहर मैच दोनों देना अनुबंध की शर्त है। अगर कैलेंडर में समय नहीं है तो टीमों की संख्या न बढ़ाएं। यह तय नहीं हुआ था और इस पर सभी सहमत भी नहीं हैं।"

Advertisement

घाटा हर टीम को रहा 120 करोड़ रुपये का नुकसान उन्होंने आगे कहा, "इनमें से 1,200 करोड़ रुपये 10 टीमों को मिलते, यानी हर टीम को 120 करोड़ रुपये का फायदा होता और टीमों का मूल्य अपने आप बढ़ जाता।" दुनियाभर में कई नई लीग आने के बावजूद मोदी मानते हैं कि IPL की बादशाहत को कोई खतरा नहीं है। उनका यह भी कहना है कि वनडे क्रिकेट का समय अब खत्म हो चुका है और 50 ओवर के इस प्रारूप को बंद कर देना चाहिए।

Advertisement