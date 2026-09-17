मोहम्मद रिजवान पर कई बड़े आरोप लगे हैं (फाइल तस्वीर)

लाहौर हाई कोर्ट ने मोहम्मद रिजवान की याचिका खारिज की, सट्टेबाजी में शामिल होने के आरोप

लेखन आदर्श कुमार 05:39 pm Sep 17, 202605:39 pm

क्या है खबर?

मोहम्मद रिजवान द्वारा पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) के खिलाफ दायर याचिका को लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने रिजवान को सवालों का जवाब देने का निर्देश दिया। उन्होंने अपने वकीलों के जरिए याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि NCCIA ने पूछताछ का कारण स्पष्ट नहीं किया और वह मामले उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। याचिका के मुताबिक, मामला पाकिस्तान क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़ा है।