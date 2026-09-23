वनडे सीरीज से बाहर हुए क्वेना मफाका (तस्वीर: एक्स/@ProteasMenCSA)

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए क्वेना मफाका, लिजाड विलियम्स को मिला मौका

लेखन अंकित पसबोला 02:45 pm Sep 23, 202602:45 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 24 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है। 3 मैचों की इस वनडे सीरीज से पहले प्रोटियाज टीम को झटका लगा है। दरअसल, तेज गेंदबाज क्वेना मफाका चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पर लिजाड विलियम्स को टीम में शामिल किया है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड (CSA) ने ये ऐलान किया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।