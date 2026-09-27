भारत बनाम वेस्टइंडीज: कुलदीप यादव ने 10वीं बार लिया वनडे क्रिकेट में 4 विकेट हॉल

कुलदीप ने पहला वनडे 2017 में खेला था। अब तक उन्होंने 122 मैच खेले हैं और इसकी 119 पारियों में 26.70 की औसत से 198 विकेट लिए हैं।

उन्होंने 10 बार 4 विकेट हॉल और 2 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/25 का रहा है।

साल 2026 में उन्होंने 5 वनडे खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 37.71 की औसत से 7 विकेट लिए हैं। उनका इस साल यह पहला 4 विकेट हॉल है।