क्रुणाल पांड्या की भारतीय टीम में हो सकती है वापसी

क्रुणाल पांड्या की भारतीय टीम में हो सकती है वापसी, इस खिलाड़ी की जगह मिलेगा मौका

लेखन भारत शर्मा 02:41 pm Aug 31, 202602:41 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की चयन समिति आगामी टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। TOI की रिपोर्ट के अनुसार, स्टार ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या की करीब 5 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी हो सकती है। क्रुणाल को टीम में खराब फॉर्म से जूझ रहे बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल की जगह शामिल किया जा सकता है, जिन्होंने हालिया इंग्लैंड और आयरलैंड दौरों पर बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया था।