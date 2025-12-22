कर्नाटक के ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम ने सभी तरह की क्रिकेट से लिया संन्यास 

कर्नाटक क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम ने सोमवार (22 दिसंबर) को सभी तरह के क्रिकेट से संन्यास का ऐलान लिया। वह भारत की ओर से एक वनडे मैच भी खेल चुके थे। इस साल वह कोई भी पेशेवर मैच में नहीं खेले थे। सितंबर 2024 में वह आखिरी बार महाराजा टी-20 लीग में खेलते हुए नजर आए थे। इसके अलावा वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में आखिरी बार 2024 में खेले थे।

आंकड़े ऐसा रहा गौतम का क्रिकेटिंग करियर ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने वाले गौतम ने 59 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे, जिसमें 27.24 की औसत के साथ 224 विकेट लिए थे। दूसरी तरह बल्लेबाजी में उन्होंने 1,419 रन बनाए थे। अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर में उन्होंने 68 मैचों में 29.64 की औसत के साथ 96 विकेट लिए थे। बल्लेबाजी में उन्होंने 630 रन बनाए थे। 37 वर्षीय खिलाड़ी ने 92 टी-20 मैचों में 28.0 की औसत से 74 विकेट और बल्लेबाजी में 734 रन बनाए थे।

IPL IPL के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी रह चुके हैं गौतम IPL 2021 से पहले हुई नीलामी में CSK ने गौतम पर बड़ा दांव लगाते हुए 9.25 करोड़ रुपये में खरीदा था। तब उनका बेस प्राइस सिर्फ 20 लाख रुपये था। हालांकि, अब कार्तिक शर्मा (14.2 करोड़ रुपये, CSK) और प्रशांत वीर (14.2 करोड़ रुपये, CSK) सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। गौतम ने अपने IPL करियर में 36 मैचों में 38.47 की औसत से 21 विकेट लिए थे। दूसरी बल्लेबाजी में उन्होंने 247 रन बनाए थे।

