क्रिकेटर क्रांति गौड़ के पिता को निलंबन के 13 साल बाद पुलिस सेवा में मिली बहाली

बयान मध्य प्रदेश के खेल मंत्री ने जारी किया बयान मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, "यह निर्णय न केवल परिवार को राहत देता है, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता, खिलाड़ियों के प्रति सम्मान और निष्पक्ष दृष्टिकोण का एक स्पष्ट उदाहरण भी है।" उन्होंने कहा, "इस फैसले से न केवल गौड़ के परिवार को आर्थिक और सामाजिक सहायता मिली है, बल्कि क्रांति का अपने पिता को पुलिस की वर्दी में सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त होते देखने का सपना भी पूरा हुआ है।"

बर्खास्त कैसे पुलिस सेवा से बर्खास्त हुए थे क्रांति के पिता? कांस्टेबल के पद पर कार्यरत क्रांति के पिता सिंह को चुनाव ड्यूटी में लापरवाही के आरोपों में 2012 में बर्खास्त कर दिया गया था। उनकी बर्खास्तगी ने परिवार को आर्थिक तंगी में डाल दिया, जिससे उन्हें सिंह की नियमित आय के बिना गुजारा करना पड़ा। छतरपुर जिले के घुवारा गांव निवासी क्रांति अक्सर परिवार के संघर्षों के बारे में खुलकर बात करती थीं और बताती थीं कि कैसे उनके लिए एक वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल होता था।

प्रकरण कैसे सामने आया यह मामला? यह मामला तब सुर्खियों में आया जब क्रांति नवंबर 2025 में भारत की ओर से जीते गए पहले महिला वनडे विश्व कप खिताब में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरीं। वह सबसे अधिक विकेट चटकाने वाली गेंदबाज बनी थीं। पिछले नवंबर में भोपाल में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्रांति को आश्वासन दिया था कि उनके पिता के मामले का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।