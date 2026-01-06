क्रिकेटर क्रांति गौड़ के पिता को निलंबन के 13 साल बाद पुलिस सेवा में मिली बहाली
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम के गेंदबाज क्रांति गौड़ के पिता मुन्ना सिंह को पुलिस सेवा में उनकी बर्खास्तगी के 13 साल बाद मध्य प्रदेश पुलिस में आधिकारिक तौर पर पुलिस अधिकारी के रूप में बहाल कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कड़े हस्तक्षेप के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा सोमवार को उनकी बहाली का आदेश जारी किया गया। बता दें कि क्रांति महिला वनडे विश्व कप 2025 की विजेता टीम की हिस्सा रही हैं।
बयान
मध्य प्रदेश के खेल मंत्री ने जारी किया बयान
मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, "यह निर्णय न केवल परिवार को राहत देता है, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता, खिलाड़ियों के प्रति सम्मान और निष्पक्ष दृष्टिकोण का एक स्पष्ट उदाहरण भी है।" उन्होंने कहा, "इस फैसले से न केवल गौड़ के परिवार को आर्थिक और सामाजिक सहायता मिली है, बल्कि क्रांति का अपने पिता को पुलिस की वर्दी में सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त होते देखने का सपना भी पूरा हुआ है।"
बर्खास्त
कैसे पुलिस सेवा से बर्खास्त हुए थे क्रांति के पिता?
कांस्टेबल के पद पर कार्यरत क्रांति के पिता सिंह को चुनाव ड्यूटी में लापरवाही के आरोपों में 2012 में बर्खास्त कर दिया गया था। उनकी बर्खास्तगी ने परिवार को आर्थिक तंगी में डाल दिया, जिससे उन्हें सिंह की नियमित आय के बिना गुजारा करना पड़ा। छतरपुर जिले के घुवारा गांव निवासी क्रांति अक्सर परिवार के संघर्षों के बारे में खुलकर बात करती थीं और बताती थीं कि कैसे उनके लिए एक वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल होता था।
प्रकरण
कैसे सामने आया यह मामला?
यह मामला तब सुर्खियों में आया जब क्रांति नवंबर 2025 में भारत की ओर से जीते गए पहले महिला वनडे विश्व कप खिताब में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरीं। वह सबसे अधिक विकेट चटकाने वाली गेंदबाज बनी थीं। पिछले नवंबर में भोपाल में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्रांति को आश्वासन दिया था कि उनके पिता के मामले का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
प्रदर्शन
महिला वनडे विश्व कप में कैसा रहा था क्रांति का प्रदर्शन?
क्रांति ने पिछले साल महिला वनडे विश्व कप अभियान में 8 मैचों में 9 विकेट लिए थे। हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ समाप्त हुई टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में खेलने के कारण, जिसमें भारत ने 5-0 से जीत हासिल की थी, उनके टी-20 विश्व कप अभियान में भी शामिल होने की संभावना है। क्रांति 9 जनवरी से शुरू होने विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में यूपी वारियर्स के लिए खेलेंगी। टीम ने उन्हें 50 लाख रुपये में रिटेन किया है।