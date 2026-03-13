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कोलकाता नाइट राइडर्स को लगा बड़ा झटका, IPL 2026 से बाहर हुए हर्षित राणा 
हर्षित राणा IPL में नहीं खेलेंगे (फाइल तस्वीर)

कोलकाता नाइट राइडर्स को लगा बड़ा झटका, IPL 2026 से बाहर हुए हर्षित राणा 

लेखन आदर्श कुमार
Mar 13, 2026
08:29 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का आगाज 28 मार्च से होने वाला है। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बड़ा झटका लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हर्षित राणा चोटिल होने के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अभी तक उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी को नहीं चुना गया है। हर्षित टी-20 विश्व कप 2026 का भी हिस्सा थे, लेकिन चोट के कारण ही वह टूर्नामेंट नहीं खेल पाए थे।

बदलाव

KKR की टीम का हिस्सा बने मुजारबानी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया था। उन्हें KKR ने 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। अब रहमान की जगह जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी टीम का हिस्सा बन गए हैं। KKR ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। मुजारबानी PSL छोड़कर IPL का हिस्सा बने हैं। टी-20 विश्व कप 2026 में इस खिलाड़ी ने 6 मुकाबलों में 14.46 की शानदार औसत से 13 विकेट चटकाए थे।

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