हर्षित राणा IPL में नहीं खेलेंगे (फाइल तस्वीर)

कोलकाता नाइट राइडर्स को लगा बड़ा झटका, IPL 2026 से बाहर हुए हर्षित राणा

लेखन आदर्श कुमार 08:29 pm Mar 13, 202608:29 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का आगाज 28 मार्च से होने वाला है। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बड़ा झटका लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हर्षित राणा चोटिल होने के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अभी तक उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी को नहीं चुना गया है। हर्षित टी-20 विश्व कप 2026 का भी हिस्सा थे, लेकिन चोट के कारण ही वह टूर्नामेंट नहीं खेल पाए थे।