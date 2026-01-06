LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में दोहरा शतक लगाने वाले 21 वर्षीय अमन राव कौन हैं?
अमन राव ने लगाया दोहरा शतक (तस्वीर: एक्स/@cricupsdaily)

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में दोहरा शतक लगाने वाले 21 वर्षीय अमन राव कौन हैं?

लेखन अंकित पसबोला
Jan 06, 2026
01:45 pm
क्या है खबर?

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में हैदराबाद क्रिकेट टीम के बल्लेबाज अमन राव ने बंगाल क्रिकेट टीम के खिलाफ दोहरा शतक (200*) लगाया। यह उनका पहला ही लिस्ट-A शतक था, जिसे उन्होंने दोहरे शतक में तब्दील करके प्रभावित किया। उनकी पारी की मदद से हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 352 रन बनाए। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी 

ऐसी रही अमन की पारी 

हैदराबाद की ओर से पारी की शुरुआत करने आए अमन ने निरंजन शाह स्टेडियम में प्रभावशाली बल्लेबाजी की। 21 वर्षीय अमन 49.5 ओवरों के बाद 194 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। ऐसे में तेज गेंदबाज आकाशदीप की आखिरी गेंद पर छक्का लगाते हुए उन्होंने अपना दोहरा शतक लगाया। उन्होंने 154 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौकों और 13 छक्कों की मदद से नाबाद 200 रन बनाए।

गेंदबाजी 

शमी समेत अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों के सामने अमन ने किया प्रभावित 

अमन ने बंगाल की टीम के मोहम्मद शमी, आकाशदीप और शाहबाज अहमद जैसे अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों के सामने डटकर रन बनाए। शमी ने अपने 10 ओवरों में 7 की इकॉनमी रेट से 70 रन देते हुए 3 विकेट लिए। आकाशदीप ने 8 ओवर में 9.80 की इकॉनमी रेट से 78 रन दिए और वह कोई विकेट नहीं ले सके। स्पिनर शाहबाज ने 10 ओवरों में 57 रन देते हुए 1 सफलता हासिल की।

IPL 

IPL 2026 में RR का हिस्सा हैं अमन 

यह राव का सीनियर क्रिकेट में पहला शतक है। इस बल्लेबाज ने यह शानदार पारी अपने सिर्फ तीसरे लिस्ट-A मैच में खेली। उन्होंने 11 टी-20 मैच भी खेले हैं। खास बात यह है कि इस प्रतिभाशाली बल्लेबाज को IPL 2026 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स﻿ ने 30 लाख रुपये में खरीदा था, जो एक पेशेवर क्रिकेटर के तौर पर उनके उभरते करियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।

परिचय 

अमेरिका में जन्में हैं अमन 

क्रिकइंफो के मुताबिक, अमन का जन्म अमेरिका के मैडिसन में 2 जून, 2004 को हुआ था। हैदराबाद में पले-बढ़े इस आक्रामक बल्लेबाज ने दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के साथ अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक 11 टी-20 मैचों में 33.44 की औसत और 162.70 की स्ट्राइक रेट के साथ 302 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 अर्धशतक अपने नाम किए। लिस्ट-A क्रिकेट में उन्होंने 3 पारियों में 252 रन बनाए हैं।

