IPL 2027 तक किन टीमों के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज खेलेगी भारतीय टीम? जानिए पूरा शेड्यूल

22 अक्टूबर (गुरुवार)- पहला टी-20, हेगले ओवल, क्राइस्टचर्च

24 अक्टूबर (शनिवार)- दूसरा टी-20, हेगले ओवल, क्राइस्टचर्च

27 अक्टूबर (मंगलवार)- तीसरा टी-20, वेलिंगटन

30 अक्टूबर (शुक्रवार)- चौथा टी-20, ईडन पार्क, ऑकलैंड

1 नवंबर (रविवार)- पांचवां टी-20, सेडन पार्क, हैमिल्टन

4 नवंबर (बुधवार)- पहला वनडेईडन पार्क, ऑकलैंड

7 नवंबर (शनिवार)- दूसरा वनडे, एचएनआरवाई स्टेडियम, वेलिंगटन

10 नवंबर (मंगलवार)- तीसरा वनडे, सेडन पार्क, हैमिल्टन

13 नवंबर (शुक्रवार)- चौथा वनडे, बेओवल, टौरंगा

15 नवंबर (रविवार)- पांचवां वनडे, बेओवल, टौरंगा