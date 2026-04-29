राजस्थान रॉयल्स के IPL इतिहास के सबसे बड़े सफल रन-चेज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 40वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने न्यू चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स (PBKS) को हरा दिया। RR को जीत के लिए 223 रन का बड़ा लक्ष्य मिला था, जिसे टीम ने 4 गेंदे शेष रहते हासिल कर लिया। PBKS की इस सीजन यह पहली हार है। इस जीत के साथ राजस्थान का IPL इतिहास में यह दूसरा सबसे बड़ा सफल रन-चेज बन गया है। आइए जानते हैं टीम के सबसे बड़े रन चेज।

#1 224 बनाम पंजाब किंग्स (शारजाह, 2020) IPL 2020 में RR ने शारजाह में 224 रन का लक्ष्य हासिल कर सभी को चौंका दिया था। यह मैच भी PBKS के खिलाफ ही था। स्टीव स्मिथ (50) और संजू सैमसन (85) ने टीम को मजबूत शुरुआत दी थी। इसके बाद राहुल तेवतिया ने मैच का रुख पलट दिया था। उन्होंने पहले 23 गेंदों में सिर्फ 17 रन बनाए, लेकिन आखिरी 8 गेंदों में 36 रन ठोक दिए। राजस्थान ने आखिरी ओवर में यह मैच जीत लिया था।

#2 224 बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (कोलकाता, 2024) IPL 2024 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में RR ने 224 रन का लक्ष्य 8 विकेट खोकर हासिल किया था। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सुनील नरेन ने इस मैच में अपना इकलौता IPL शतक लगाया था। जवाब में RR के जोस बटलर ने भी शानदार शतक लगाया और टीम को जीत दिलाई। उनकी पारी के दम पर ही टीम ने आखिरी 8 ओवर में 100 से ज्यादा रन बनाए और अंतिम गेंद पर जीत हासिल की थी।

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