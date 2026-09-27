वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले नमन धीर का कैसा है लिस्ट-A करियर?

घरेलू क्रिकेट में पंजाब से खेलने वाले नमन ने अपने लिस्ट-A करियर में 14 मैच खेले हैं, जिसमें 39.00 की औसत और 106.36 की स्ट्राइक रेट के साथ 351 रन बनाए हैं।

इस बीच उन्होंने 4 अर्धशतक लगाए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 97 रन रहा है।

वह ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। उन्होंने 8 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 5.84 की इकॉनमी रेट से 7 विकेट लिए हैं।