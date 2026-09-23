एशियाई खेलों में सॉफ्ट-टेनिस में भारत के लिए ऐतिहासिक पदक जीतने वाले जय मीणा कौन हैं?

बचपन में जय भी क्रिकेटर बनना चाहते थे और इस खेल में उसकी गहरी दिलचस्पी थी।

सब कुछ तब बदला जब उसने देवास के पायनियर पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया, जहां उसे एक सॉफ्ट-टेनिस कोर्ट मिला।

धीरे-धीरे इस खेल के प्रति उनकी उत्सुकता बढ़ गई और उन्होंने बतौर बॉल बॉय करना शुरू कर दिया।

उन्होंने जिला-स्तरीय, राज्य-स्तरीय और आखिरकार राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में हिस्सा लिया।

14 साल की उम्र में जय ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलना शुरू किया।