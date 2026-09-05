इंग्लैंड बनाम श्रीलंका: हेनरी क्रोकॉम्ब और एन्यूरिन डोनाल्ड कौन हैं, जिन्हें इंग्लिश टीम में चुना गया?

डर्बीशायर से खेलते हुए डोनाल्ड ने विटैलिटी टी-20 लीग 2026 में सर्वाधिक 37 छक्के जड़े थे।

उन्होंने 12 पारियों में 40.75 की औसत और 230.66 की स्ट्राइक रेट के साथ 489 रन बनाए थे।

अपने टी-20 करियर में उन्होंने 170.99 की स्ट्राइक रेट से 2,423 रन बनाए हैं। उन्होंने 91 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 22 अर्धशतक भी लगाए हैं।

वह अब तक किसी भी प्रारूप में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेले हैं।