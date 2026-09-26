केएल राहुल से वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में बड़ी उम्मीदें होंगी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वनडे क्रिकेट: केएल राहुल का घरेलू सरजमीं पर कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 12:55 pm Sep 26, 202612:55 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच 27 सितंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी। इस सीरीज में केएल राहुल के प्रदर्शन पर खास नजरें रहेंगी। घरेलू सरजमीं पर वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है और वह टीम के लिए अहम भूमिका निभाते रहे हैं। सीरीज का पहला मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। वहीं, दूसरा मुकाबला गुवाहाटी और आखिरी मैच न्यू चंडीगढ़ में होगा। ऐसे में उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।