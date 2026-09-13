वेस्टइंडीज दौरे पर केएल राहुल हो सकते हैं उपकप्तान (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में केएल राहुल हो सकते हैं भारतीय टीम के उपकप्तान- रिपोर्ट

लेखन अंकित पसबोला 07:20 pm Sep 13, 202607:20 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को 27 सितंबर से वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है। उस सीरीज में अनभवी बल्लेबाज केएल राहुल को भारतीय टीम का उपकप्तान बनाया जा सकता है। दरअसल, 3 मैचों की इस घरेलू सीरीज में श्रेयस अय्यर उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसे में राहुल को ये जिम्मेदारी मिल सकती है। BCCI इस सीरीज के लिए 16 सितंबर को टीम की घोषणा करेगी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।