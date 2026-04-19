जोफ्रा आर्चर ने टीम साइफर्ट को पहली गेंद पर किया आउट

KKR बनाम RR: जोफ्रा आर्चर ने टीम साइफर्ट को पहली गेंद पर किया आउट, देखें वीडियो

लेखन भारत शर्मा 07:13 pm Apr 19, 202607:13 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 28वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच खेला गया। इसमें RR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155/9 का स्कोर बनाया। जवाब में KKR की पारी की पहली गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने सलामी बल्लेबाज टिम साइफर्ट को पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इस विकेट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा हैं। आइए उस विकेट पर नजर डाल लेते हैं।