किरोन पोलार्ड टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं

मेजर लीग: किरोन पोलार्ड ने जड़ा शतक, टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने

लेखन भारत शर्मा 11:42 am Jun 21, 202611:42 am

क्या है खबर?

मेजर लीग 2026 के 5वें मैच में MI न्यूयॉर्क के ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड ने वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नाबाद शतकीय पारी (100) खेली। यह उनके टी-20 करियर का दूसरा ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 56 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी से MI न्यूयॉर्क ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन वह 30 रन से लक्ष्य से दूर रह गई। इसके साथ ही पोलार्ड अब टी-20 क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए।