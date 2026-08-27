पोलार्ड टी-20 में सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज बने (तस्वीर: एक्स/@TKRiders)

कीरोन पोलार्ड टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज बने, जोस बटलर को पीछे छोड़ा

लेखन अंकित पसबोला 01:27 pm Aug 27, 202601:27 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज कीरोन पोलार्ड एक बार फिर टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर को पीछे छोड़ा है। पोलार्ड ने कैरेबियाई प्रीमियर लीग (CPL) 2026 के 17वें मैच में त्रिनबागो नाइट राइडर्स की ओर से सेंट लुसिया के खिलाफ अर्धशतक (65) लगाया और इस दौरान ये मुकाम हासिल किया। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।