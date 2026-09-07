केविन पीटरसन इंग्लैंड की वनडे और टी-20 टीम के विशेषज्ञ मेंटोर नियुक्त

केविन पीटरसन इंग्लैंड की वनडे और टी-20 टीम के विशेषज्ञ मेंटोर नियुक्त, जानिए क्या होगी जिम्मेदारी

लेखन भारत शर्मा 04:55 pm Sep 07, 202604:55 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज कप्तान और आक्रामक बल्लेबाज केविन पीटरसन की 12 साल के लंबे इंतजार के बाद इंग्लैंड क्रिकेट में फिर से वापसी हुई है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने उन्हें वनडे विश्व कप 2027 तक इंग्लैंड की पुरुषाें की वनडे और टी-20 क्रिकेट टीम का विशेषज्ञ मेंटोर नियुक्त किया है। साल 2014 के बाद यह पहला मौका होगा जब पीटरसन आधिकारिक रूप से इंग्लैंड की जर्सी पहने नजर आएंगे। आइए उनकी जिम्मेदारियों पर नजर डालते हैं।