भारत के खिलाफ एकमात्र टी-20 मुकाबले के लिए केंडल काडोवाकी-फ्लेमिंग को सौंपी गई है जापान की कप्तानी

कौन हैं केंडल काडोवाकी-फ्लेमिंग, जिन्हें भारत के खिलाफ मुकाबले के लिए सौंपी गई जापान की कप्तानी?

लेखन भारत शर्मा 11:02 am Sep 08, 202611:02 am

क्या है खबर?

जापान ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ ऐतिहासिक एकमात्र टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। यह मैच 22 सितंबर को सोनो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड (तोचिगी प्रिफेक्चर) में खेला जाएगा, जिसे 'सुजुकी कप' नाम दिया गया है। यह मैच 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलने वाले एशियाई खेल 2026 से ठीक पहले एक अभ्यास मैच की भूमिका भी निभाएगा। इस मुकाबले के लिए केंडल काडोवाकी-फ्लेमिंग को जापान की कप्तानी सौंपी गई है।