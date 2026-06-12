केन विलियमसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकटे से संन्यास ले लिया है (फाइल तस्वीर)

केन विलियमसन ने 16 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में ये बड़े रिकॉर्ड्स किए अपने नाम

लेखन आदर्श कुमार 05:09 pm Jun 12, 202605:09 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के स्वर्णिम दौर की पहचान रहे केन विलियमसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। लगभग 16 साल तक देश का प्रतिनिधित्व करने वाले इस दिग्गज बल्लेबाज ने अपनी शानदार बल्लेबाजी, शांत नेतृत्व और निरंतर प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में खास पहचान बनाई। उन्होंने सभी प्रारूपों में कई यादगार पारियां खेलीं और कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए। उनके संन्यास के साथ एक गौरवशाली अध्याय का अंत हो गया। आइए उनके सबसे शानदार रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।