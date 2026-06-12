केन विलियमसन ने संन्यास ले लिया है (फाइल तस्वीर)

न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी केन विलियमसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास

लेखन आदर्श कुमार 03:41 pm Jun 12, 202603:41 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के महानतम खिलाड़ियों में गिने जाने वाले केन विलियमसन ने तत्काल प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उनके 16 साल लंबे शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत हो गया है। विलियमसन ने अपने देश के लिए 378 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले और बल्लेबाजी में कई यादगार रिकॉर्ड बनाए। अपनी निरंतरता, नेतृत्व क्षमता और शानदार खेल भावना के दम पर उन्होंने दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों को अपना दिवाना बनाया।