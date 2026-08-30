कगिसो रबाडा चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से होंगे बाहर- रिपोर्ट
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 24 सितंबर से वनडे सीरीज और 9 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस बीच ऐसी खबर है कि प्रोटियाज तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनका टेस्ट सीरीज से भी बाहर होना लगभग तय है। दरअसल, उनके दाहिने हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट लगी है और उनके लगभग 10 हफ्ते तक बाहर होने की संभावना है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
रबाडा की रिकवरी पर लगेगा समय
रबाडा की चोट ने दक्षिण अफ्रीका की टीम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
लायंस टीम के गेंदबाजी कोच एलन डोनाल्ड के अनुसार, रबाडा को दाहिने हैमस्ट्रिंग में ग्रेड-3 टियर हुआ है, जो चोट का सबसे गंभीर रूप माना जाता है।
रबाडा को यह चोट उनके विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान लगी थी।
पहले CSA ने सिर्फ हैमस्ट्रिंग चोट की पुष्टि की थी, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि रिकवरी में काफी समय लगने वाला है।
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घरेलू स्तर पर लायंस से खेलते हैं रबाडा
रबाडा घरेलू क्रिकेट में लायंस टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस समय दक्षिण अफ्रीका में डिवीजन-1 के घरेलू मैच खेले जा रहे हैं।
ऐसे में रबाडा को उम्मीद थी कि वे 10 सितंबर को बोलैंड के खिलाफ लायंस के शुरुआती 4-दिवसीय मैच में खेलने के लिए समय पर वापसी कर लेंगे। हालांकि, मेडिकल जांच से पता चला है कि उनके रिहैबिलिटेशन में काफी ज्यादा समय लगने वाला है।
यह घरेलू दर्शकों के लिए भी बुरी खबर है।
आंकड़े
शानदार रहा है रबाडा का टेस्ट करियर
रबाडा ने दक्षिण अफ्रीका की ओर से 73 टेस्ट मैच खेले हैं और अब तक लगभग 22 की औसत के साथ 340 विकेट लिए हैं।
वह अपने टेस्ट करियर में 17 बार 5 विकेट हॉल भी ले चुके हैं। टेस्ट की एक पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 112 रन देते हुए 7 विकेट लेना रहा।
उन्होंने 2015 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी।
आंकड़े
रबाडा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं 11 टेस्ट
रबाडा ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ अब तक 11 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 21.39 की औसत के साथ 58 विकेट चटकाए हैं।
इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 54 रन देते हुए 6 विकेट लेना रहा है। वह 4 पारियों में 5 विकेट हॉल ले चुके हैं।
घर पर खेलते हुए उन्होंने 37 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 20.08 की औसत के साथ 198 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 10 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए हैं।