चोट से जूझ रहे हैं रबाडा (तस्वीर: एक्स/@ICC)

कगिसो रबाडा चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से होंगे बाहर- रिपोर्ट

लेखन अंकित पसबोला 02:01 pm Aug 30, 202602:01 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 24 सितंबर से वनडे सीरीज और 9 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस बीच ऐसी खबर है कि प्रोटियाज तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनका टेस्ट सीरीज से भी बाहर होना लगभग तय है। दरअसल, उनके दाहिने हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट लगी है और उनके लगभग 10 हफ्ते तक बाहर होने की संभावना है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।