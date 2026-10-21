रबाडा ने पूरे किए अपने 200 घरेलू विकेट (तस्वीर: एक्स/@ICC)

कगिसो रबाडा दक्षिण अफ्रीका में 200 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बने, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 05:52 pm Oct 21, 202605:52 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान अहम उपलब्धि हासिल की। सेंट जॉर्ज पार्क में खेले जा रहे मैच के दौरान रबाडा ने घर पर अपने 200 टेस्ट विकेट पूरे किए। रबाडा ने कंगारू टीम की पहली पारी के दौरान 2 विकेट लिए और मिचेल स्टार्क को आउट करने के साथ ही ये मुकाम हासिल किया। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।