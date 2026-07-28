जस्टिन ग्रीव्स ने बनाया लगातार 5 विकेट मेडन ओवर का रिकॉर्ड, टेस्ट इतिहास में पहली बार

ग्रीव्स ने एक समय 6 ओवर गेंदबाजी की थी और एक मेडन के साथ 27 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया था।

इसके बाद उन्होंने ऐसी घातक गेंदबाजी की, जिसने मैच का रुख बदल दिया।

उन्होंने ने लगातार 5 ओवरों में 5 विकेट चटकाए और कोई रन भी नहीं दिया। उनके 7वें से 11वें ओवर तक हर ओवर में एक-एक विकेट आया।

इसके साथ ही उन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया और अपना पहला 5 विकेट हॉल भी पूरा किया।