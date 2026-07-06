जस्टिन ग्रीव्स ने टेस्ट करियर का तीसरा शतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार शतक जड़कर टीम की मुकाबले में वापसी कराई। सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही थी, लेकिन ग्रीव्स ने संकट की घड़ी में जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने शाई होप के साथ शानदार साझेदारी निभाकर टीम को मुश्किल से निकाला। श्रीलंका के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया।
पारी
ऐसी रही ग्रीव्स की पारी और साझेदारी
श्रीलंका ने पहली पारी में 9 विकेट पर 549 रन बनाकर पारी घोषित की। जवाब में वेस्टइंडीज ने 144 रन पर ही 4 विकेट गंवा दिए थे और टीम मुश्किल में नजर आ रही थी। इसके बाद होप और ग्रीव्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी-अपनी शतकीय पारियां खेलीं। दोनों ने 242 रन की बेहतरीन साझेदारी की। होप 112 रन बनाकर आउट हुए। ग्रीव्स ने इसके बाद रोस्टन चेज के साथ पारी को आगे बढ़ाया।
आंकड़े
ऐसे रहे हैं ग्रीव्स के आंकड़े
ग्रीव्स के बल्ले से 16वें टेस्ट में यह तीसरा शतक निकला, जबकि यह उनका चौथा 50+ का स्कोर रहा। उन्होंने सिर्फ एक अर्धशतक लगाया है। पिछले साल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट की चौथी पारी में खेली गई उनकी नाबाद 202 रन की ऐतिहासिक पारी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं। ग्रीव्स अब टेस्ट क्रिकेट में 33 से अधिक की औसत के साथ 800 से ज्यादा रन बना चुके हैं। यह घरेलू सरजमीं पर उनका दूसरा शतक रहा।
रिकॉर्ड
होप और ग्रीव्स ने रचा इतिहास
होप और ग्रीव्स ने 5वें विकेट के लिए 242 रन की शानदार साझेदारी कर इतिहास रच दिया। यह टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ वेस्टइंडीज की ओर से पांचवें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। खास बात यह है कि इससे पहले कोई भी कैरेबियाई जोड़ी इस विकेट के लिए 90 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सकी थी। वहीं, टेस्ट में वेस्टइंडीज के लिए पांचवें या उससे निचले विकेट की यह दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी भी बन गई।