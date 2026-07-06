जस्टिन ग्रीव्स ने टेस्ट करियर का तीसरा शतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े 

आंकड़े

ऐसे रहे हैं ग्रीव्स के आंकड़े

ग्रीव्स के बल्ले से 16वें टेस्ट में यह तीसरा शतक निकला, जबकि यह उनका चौथा 50+ का स्कोर रहा। उन्होंने सिर्फ एक अर्धशतक लगाया है। पिछले साल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट की चौथी पारी में खेली गई उनकी नाबाद 202 रन की ऐतिहासिक पारी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं। ग्रीव्स अब टेस्ट क्रिकेट में 33 से अधिक की औसत के साथ 800 से ज्यादा रन बना चुके हैं। यह घरेलू सरजमीं पर उनका दूसरा शतक रहा।