जोश टंग ने शानदार गेंदबाजी की (फाइल तस्वीर)

इंग्लैंड बनाम भारत: जोश टंग ने पहली बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लिया 4 विकेट हॉल

लेखन आदर्श कुमार 02:11 am Jul 08, 202602:11 am

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जोश टंग ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हॉल अपने नाम किया। उनकी इस गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड को मैच में 125 रन से शानदार जीत मिली। टंग ने इसी सीरीज में अपना डेब्यू किया है। भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज मैच में 20 रन भी नहीं बना पाया। ऐसे में आइए टंग के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।