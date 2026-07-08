इंग्लैंड बनाम भारत: जोश टंग ने पहली बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लिया 4 विकेट हॉल
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जोश टंग ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हॉल अपने नाम किया। उनकी इस गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड को मैच में 125 रन से शानदार जीत मिली। टंग ने इसी सीरीज में अपना डेब्यू किया है। भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज मैच में 20 रन भी नहीं बना पाया। ऐसे में आइए टंग के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही टंग की गेंदबाजी
टंग ने 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट झटके। इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 7 की रही। उन्होंने अभिषेक शर्मा (10), ईशान किशन (13), हर्षित राणा (9) और शिवम दुबे (2) को पवेलियन भेजा। वहीं, जोफ्रा आर्चर ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए। इन दोनों तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह बेबस नजर आए और किसी भी बल्लेबाजी जोड़ी को बड़ी साझेदारी बनाने का मौका नहीं मिला।
करियर
टंग के टी-20 करियर पर एक नजर
टंग ने 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 2 पारियों में 18.50 की औसत से 4 विकेट लिए हैं। 4/28 उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साबित हुआ। टी-20 क्रिकेट में उन्होंने 23 मुकाबले खेले हैं और इसकी 23 पारियों में 18.96 की औसत से 33 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 9.09 की रही है। 28 साल का यह तेज गेंदबाज इंग्लैंड के लिए 12 टेस्ट मैच भी खेल चुका है। वनडे क्रिकेट में टंग ने डेब्यू नहीं किया है।
भारत
भारत के खिलाफ 4 विकेट हॉल लेने वाले चौथे इंग्लिश गेंदबाज
टंग भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 4 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के चौथे गेंदबाज बने हैं। उनसे पहले 2011 में ओल्ड ट्रैफर्ड पर जेड डर्नबैक ने 22 रन देकर 4 विकेट, 2021 में अहमदाबाद में आर्चर ने 33 रन देकर 4 विकेट और 2022 में एजबेस्टन में क्रिस जॉर्डन ने 27 रन देकर 4 विकेट लिए थे। अब ट्रेंट ब्रिज में टंग ने इस खास सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया।
जीत
ऐसे मिली इंग्लैंड को जीत
भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। फिलिप सॉल्ट (70) और सैम कर्रन (41) की शानदार पारियों की बदौलत इंग्लैंड ने 201/7 का स्कोर बनाया। भारत के लिए हर्षित राणा और प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और शीर्षक्रम पूरी तरह फ्लॉप रहा। टीम का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। पूरी भारतीय टीम 11.4 ओवर में 76 रन पर ऑलआउट हो गई।