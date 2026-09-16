टी-20 अंतरराष्ट्रीय: जोस बटलर ने रोहित को पछाड़ा, दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने

बटलर ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच साल 2011 में खेला था। उन्होंने अब तक 161 मुकाबले खेले हैं और इसकी 148 पारियों में 34.33 की औसत से 4,292 रन बनाए हैं।

उनकी स्ट्राइक रेट 149.44 की रही है।

उनके बल्ले से 2 शतक और 29 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 131 रन रहा है।

श्रीलंका के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 14 मैच खेले हैं और इसकी 14 पारियों में 55.30 की औसत से 553 रन बनाए हैं।