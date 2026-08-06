वैभव सूर्यवंशी शानदार लय में हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

जोस बटलर ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी, जानिए क्या कहा

लेखन आदर्श कुमार 02:34 pm Aug 06, 202602:34 pm

क्या है खबर?

जोस बटलर टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने द हंड्रेड टूर्नामेंट के 21वें मुकाबले में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस खिलाड़ी ने किरोन पोलार्ड को पीछे छोड़ा। बटलर के 14,833 रन हो गए हैं। वहीं, पोलार्ड के 14,803 रन हैं। मैच के बाद जब उनसे पूछा गया कि उनका रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है तो उन्होंने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया। आइए बटलर के पूरे बयान पर नजर डालते हैं।