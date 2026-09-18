जोस बटलर ने इतिहास रच दिया है (फाइल तस्वीर)

जोस बटलर ने रचा इतिहास, टी-20 क्रिकेट में 15,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने

लेखन आदर्श कुमार 08:39 am Sep 18, 202608:39 am

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर ने टी-20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। वह इस प्रारूप में 15,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। बटलर ने किरोन पोलार्ड को पीछे छोड़कर टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। बटलर ने यह उपलब्धि श्रीलंका के खिलाफ खेले गए दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में हासिल की। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।