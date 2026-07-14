जोस बटलर 200 वनडे मुकाबले खेलने वाले इंग्लैंड के दूसरे खिलाड़ी बने, जानिए आंकड़े

बटलर ने साल 2012 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था।

वह अब तक 200 मैच की 171 पारियों में 39.11 की औसत से 5,515 रन बना चुके हैं। इसमें 11 शतक और 15 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 162 रन का रहा है।

वह इंग्लैंड के लिए इस प्रारूप में तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इस मामले में केवल जो रूट (7,466) और इयोन मोर्गन (6,957) ही उनसे आगे हैं।