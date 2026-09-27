भारत बनाम वेस्टइंडीज: जॉन कैंपबेल ने जड़ा वनडे करियर का पहला अर्धशतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स 

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले वनडे में वेस्टइंडीज ने 10 ओवर की समाप्ति पर 85/0 रन बनाए।

यह भारत के खिलाफ वनडे में 10 ओवर के बाद वेस्टइंडीज का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है।

इस सूची में 2019 में पोर्ट ऑफ स्पेन में बनाया गया 114/0 का स्कोर सबसे ऊपर है।

साल 2002 में वडोदरा में वेस्टइंडीज ने 86/0 रन बनाए थे। इसके बाद 1998 में ढाका में 82/1 और 2002 में अहमदाबाद में 81/1 का स्कोर रहा था।