रूट बने कप्तान (तस्वीर: एक्स/@ICC)

जो रूट फिर बने इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान, स्टीफन फ्लेमिंग बने प्रमुख कोच

लेखन अंकित पसबोला 03:32 pm Jul 30, 202603:32 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने दिग्गज बल्लेबाज जो रूट को फिर से टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है। बेन स्टोक्स के संन्यास लेने के बाद बोर्ड ने रूट को ये जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ-साथ ECB ने स्टीफन फ्लेमिंग को अपनी टेस्ट टीम का नया कोच बनाया है। वह ब्रेंडन मैकुलम की जगह लेने के लिए तैयार हैं। ECB ने गुरुवार (30 जुलाई) को आधिकारिक तौर पर ये ऐलान किया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।