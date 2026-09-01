जो रूट ने लगातार LBW आउट होने की आलोचनाओं पर करारा जवाब दिया है

जो रूट ने लगातार LBW आउट होने की आलोचनाओं पर दिया करारा जवाब, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 05:11 pm Sep 01, 202605:11 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान जो रूट ने लगातार LBW आउट होने के चलते अपनी बल्लेबाजी तकनीक पर उठ रहे सवालों को सिरे से खारिज कर दिया है। हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के दौरान भी रूट इसी अंदाज में आउट हुए हैं, जिसके बाद उनकी तकनीक पर सवाल खड़े हो गए थे। हालांकि, रूट ने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए साफ किया है कि वह इस समस्या से उबरने में पूरी तरह सक्षम हैं।