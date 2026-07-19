जो रूट ने अर्धशतक जड़कर पूरे किए 9,000 लिस्ट-A रन, ये रिकॉर्ड्स भी बनाए

रूट ने 48 गेंदों में 74 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके बल्ले से 9 चौके निकले और उनकी स्ट्राइक रेट 154.17 की रही।

उन्होंने बेन डकेट के साथ 80 गेंदों में 101 रन की साझेदारी निभाई। वहीं, जोस बटलर के साथ सिर्फ 19 गेंदों में 63 रन जोड़े।

उनकी इस धमाकेदार पारी के साथ इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 387/3 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया।

रूट के अलावा बटलर ने केवल 13 गेंदों में 41 रन बनाए।