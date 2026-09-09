जो रूट तीसरे सर्वाधिक टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी बने, रिकी पोंटिंग-स्टीव वॉ को पीछे छोड़ा

टेस्ट क्रिकेट में रूट ने अपना पहला मुकाबला साल 2012 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।

उन्होंने अब तक 169 टेस्ट खेले हैं और इसकी 307 पारियों में लगभग 50 की उम्दा औसत के साथ 14,208 रन बनाने में सफल रहे हैं।

उनके बल्ले से 41 शतक और 68 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 262 रन रहा है।

साल 2025 में इस खिलाड़ी ने 18 पारियों में 50.31 की औसत से 805 रन बनाए थे।