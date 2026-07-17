जो रूट ने शानदार पारी खेली (फाइल तस्वीर)

जो रूट वनडे में 99 रन पर नाबाद रहने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बने

लेखन आदर्श कुमार 01:46 am Jul 17, 202601:46 am

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी (99*) खेली। यह उनके वनडे करियर का 47वां अर्धशतक रहा। भारत के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना छठा पचासा लगाया। वह वनडे क्रिकेट में 99 रन पर नाबाद रहने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बने हैं। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ अपने 1,000 रन भी पूरे कर लिए। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।