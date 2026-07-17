जो रूट वनडे में 99 रन पर नाबाद रहने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बने
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी (99*) खेली। यह उनके वनडे करियर का 47वां अर्धशतक रहा। भारत के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना छठा पचासा लगाया। वह वनडे क्रिकेट में 99 रन पर नाबाद रहने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बने हैं। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ अपने 1,000 रन भी पूरे कर लिए। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही रूट की पारी और साझेदारी
रूट ने 133 गेंदों में 99* रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके निकले और उनकी स्ट्राइक रेट 74.44 की रही।
एक तरफ इंग्लैंड के नियमित अंतराल पर विकेट जाते रहे, लेकिन रूट ने एक छोर संभालकर टीम को जीत दिलाई।
उन्होंने विल जैक्स के साथ 72 रन की साझेदारी निभाई। वहीं, हैरी ब्रूक के साथ 42 गेंदों में 45 रन जोड़े।
सैम कर्रन के साथ 41 और गस एटिंकसन के साथ उनकी 38 रन की साझेदारी रही।
भारत
भारत के खिलाफ ऐसे हैं रूट के आंकड़े
भारत के खिलाफ रूट ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2013 में खेला था।
अब तक इस खिलाड़ी ने 27 मुकाबले खेले हैं और इसकी 25 पारियों में 51.30 की औसत से 1,026 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से 3 शतक के अलावा 6 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 113* रन रहा है।
रूट के अलावा इयान बेल (1,163) और केविन पीटरसन (1,138) ही इंग्लैंड के लिए भारत के खिलाफ 1,000 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।
फॉर्म
कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं रूट
साल 2026 में रूट ने 5 मुकाबले खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 211 की धमाकेदार औसत के साथ 422 रन बनाने में सफल रहे हैं।
उनके बल्ले से एक शतक के अलावा 4 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 111* रन रहा है।
सीरीज के पहले वनडे में भी रूट ने अच्छी पारी खेली थी।
उन्होंने 76 रन बनाए थे। उनके बल्ले से एक 6 चौके और एक छक्का निकला था। उनकी स्ट्राइक रेट 100 की रही थी।
करियर
ऐसा रहा है रूट का वनडे करियर
रूट ने अपना पहला वनडे साल 2013 में खेला था। उन्होंने 191 मुकाबले खेले हैं और इसकी 180 पारियों में 50.66 की औसत से 7,752 रन बनाने में सफल रहे हैं।
20 शतक के अलावा उनके बल्ले से 47 अर्धशतक भी निकले हैं।
उनका इस प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 166* रन रहा है।
इस खिलाड़ी ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन (1,425) श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं।