जो रूट टेस्ट और वनडे में 50+ की औसत वाले दूसरे बल्लेबाज बने, जानिए पहला कौन

रूट ने इस पारी के साथ टेस्ट और वनडे में 50 से अधिक की औसत रखने के मामले में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स की बराबरी कर ली।

डिविलियर्स ने अपनी करियर में 114 टेस्ट में 50.66 की औसत से 8,765 और 228 वनडे में 53.50 की औसत से 9,577 रन बनाए थे।

इसी तरह रूट ने 166 टेस्ट में 50.59 की औसत से 14,114 रन और 190 वनडे में 50.02 की औसत से 7,653 रन बनाए हैं।