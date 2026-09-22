जो रूट इंग्लैंड में सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बने

जो रूट इंग्लैंड में सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, इयोन मॉर्गन को पीछे छोड़ा

लेखन भारत शर्मा 07:29 pm Sep 22, 202607:29 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले गए पहले वनडे में 44 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में पारी का 38वां रन बनाते ही वह इंग्लैंड की धरती पर सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले इंग्लिश बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन को पीछे छोड़ दिया है। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।