जो रूट ने शानदार पारी खेली (फाइल तस्वीर)

जो रूट और लियाम डॉसन ने भारत के खिलाफ जड़े अर्धशतक, ये रिकॉर्ड्स बनाए

लेखन आदर्श कुमार 08:29 pm Jul 14, 202608:29 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में जो रूट (76*) और लियाम डॉसन (68) ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेलीं। रूट के वनडे करियर का यह 46वां अर्धशतक रहा। भारत के खिलाफ उन्होंने अपना 5वां पचासा जड़ा। वहीं, डॉसन का यह पहला ही अर्धशतक है। दोनों की पारियों के दम पर इंग्लैंड की टीम 258 रन बनाने में सफल रही। आइए दोनों की पारियों पर एक नजर डाल लेते हैं।