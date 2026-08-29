इमरान खान के समर्थन में आए जावेद मियांदाद, सरकार से की यह भावुक अपील

मियांदाद ने देश की सरकार से अपील करते हुए कहा, "मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके साथ जो कुछ भी चल रहा है उसका समाधान निकाला जाए। इमरान कोई भ्रष्ट व्यक्ति नहीं हैं। मैं इस स्थिति को सुलझाने के लिए किसी भी तरह की मदद करने को तैयार हूं। सभी संबंधित पक्षों को एक साथ बैठकर इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए।"

बता दें कि मियांदाद और इमरान एक समय घनिष्ठ मित्र थे, जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को ऊंचाइयों पर पहुंचाया था।