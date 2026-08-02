फिटनेस हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं बुमराह (तस्वीर:एक्स/@BCCI)

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए जसप्रीत बुमराह- रिपोर्ट

लेखन अंकित पसबोला 01:18 pm Aug 02, 202601:18 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को 15 अगस्त से श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। 2 मैचों की सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए बुरी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका दौरे पर होने वाली आगामी सीरीज से बाहर हो गए हैं। बता दें कि अभी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।