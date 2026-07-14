जसप्रीत बुमराह ने 968 दिन बाद वनडे क्रिकेट में वापसी करते हुए अपने 150 विकेट पूरे कर लिए हैं

जसप्रीत बुमराह की 968 दिन बाद वनडे में वापसी, पूरे किए तीसरे सबसे तेज 150 विकेट

लेखन भारत शर्मा 05:50 pm Jul 14, 202605:50 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में उतरते ही 968 दिन बाद वनडे क्रिकेट में वापसी कर ली। उन्होंने इस वापसी को यादगार बनाते हुए वनडे में अपने 150 विकेट भी पूरे कर लिया। पारी में अपना पहला विकेट चटकाते ही उन्होंने यह कारनामा किया। वह वनडे में 150 विकेट पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज भारतीय भी बने हैं। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।