BCCI के चलते जसप्रीत बुमराह को हुआ 2 करोड़ रुपये का नुकसान, क्या है मामला?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) ने 2025-26 सत्र के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के नए वार्षिक अनुबंध फरवरी में जारी किए थे। बोर्ड ने A+ ग्रेड समाप्त कर दिया था और केवल 3 खिलाड़ियों (शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा) को ग्रेड-A में रखा था। बुमराह पहले A+ का हिस्सा थे और अब उन्हें 2 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। A+ में खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपये मिलते थे, वहीं ग्रेड-A में उन्हें 5 करोड़ रुपये मिलेंगे।

BCCI BCCI ने कही ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, BCCI अपने फैसले पर दोबारा विचार कर सकता है। BCCI के सूत्र ने कहा, "BCCI यह समझने की कोशिश कर रहा है कि बुमराह को कैसे मुआवजा दिया जाए। यह समझना आसान है कि उनका वेतन 7 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये करना अनुचित होगा। कुछ अन्य खिलाड़ी भी ऐसे हैं जिनका ग्रेड घट गया, जबकि वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अनुबंधों के मूल्यांकन में संशोधन हो सकता है।"

खिलाड़ी अक्षर पटेल को ग्रेड-C में रखा रिपोर्ट के अनुसार, अक्षर पटेल को ग्रेड-C में रखा गया है, उसे भी फिर से देखा जा सकता है। इसी तरह केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी भी ग्रेड-A से ग्रेड-B में स्थानांतरित किए गए हैं। बोर्ड ने यह कदम खिलाड़ियों के हालिया प्रदर्शन और टीम की आवश्यकताओं के आधार पर उठाया है। ऐसे में अनुबंधों और ग्रेड में संभावित संशोधन पर विचार किया जा रहा है।

Advertisement

ग्रेड ग्रेड-C में थे सबसे ज्यादा 16 खिलाड़ी BCCI ने ग्रेड-C में सर्वाधिक 16 खिलाड़ियों को रखा है। इस ग्रेड में अक्षर, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, ध्रुव जुरेल, वरुण चक्रवर्ती, नितीश रेड्डडी, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा को शामिल किया गया था। दूसरी तरफ मोहम्मद शमी, रजत पाटीदार, सफरफराज खान, और मुकेश कुमार को इस बार अनुबंध में शामिल नहीं किया गया था।

Advertisement