IPL 2026 में जसप्रीत बुमराह का फीका प्रदर्शन जारी

जसप्रीत बुमराह पिछले 5 IPL मैचों में नहीं ले पाए हैं एक भी विकेट, जानिए आंकड़े

लेखन Manoj Panchal 09:26 am Apr 13, 202609:26 am

क्या है खबर?

मुंबई इंडियंस (MI) के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अब तक संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। पावरप्ले में अपनी घातक यॉर्कर और शुरुआती विकेट लेने के लिए मशहूर बुमराह इस बार असर छोड़ने में नाकाम रहे हैं। वह लगातार 5 IPL मैचों से एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं, जो उनके IPL करियर में पहली बार हुआ है। इससे पहले 2014 में वह 4 मैचों तक बिना विकेट रहे थे।