IPL में विराट कोहली को 5 बार आउट कर चुके हैं जसप्रीत बुमराह, जानिए प्रदर्शन

2025 IPL 2025 में दोनों खिलाड़ियों का कैसा रहा था प्रदर्शन? IPL 2025 में कोहली तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने 15 मैचों की 15 पारियों में 3 बार नाबाद रहते हुए 657 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 8 अर्धशतक निकले थे। पिछले संस्करण में बुमराह ने 12 मैच खेले, जिसमें 17.55 की औसत और 6.67 की इकॉनमी रेट के साथ 18 विकेट लिए थे। बुमराह चोटिल होने के कारण शुरुआती मुकाबले नहीं खेल पाए थे।

जानकारी IPL 2025 में बुमराह के खिलाफ कोहली ने बनाए थे 10 रन IPL 2025 के दौरान कोहली ने बुमराह का एक पारी में सामना किया था। RCB के पूर्व कप्तान ने बुमराह के विरुद्ध 6 गेंदों में 10 रन (छक्का- 1) बनाए थे। इस बीच बुमराह उन्हें आउट नहीं कर पाए थे।

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आंकड़े बुमराह ने 5 पारियों में कोहली को किया है आउट क्रिकइंफो के अनुसार, IPL में दोनों खिलाड़ी 17 मैचों में आमने-सामने हुए हैं। इस बीच बुमराह की 101 गेंदों में कोहली ने 148.51 की स्ट्राइक रेट से 150 रन बनाए हैं। दूसरी तरफ MI के इस दिग्गज गेंदबाज ने कोहली को 5 पारियों में आउट किया है। बुमराह के खिलाफ बड़े शॉट लगाना कोई आसान काम नहीं है, और कोहली ने अपने IPL करियर में बुमराह के खिलाफ 6 छक्के और 15 चौके लगाए हैं।

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बुमराह बुमराह ने IPL में लिए हैं 183 विकेट IPL इतिहास में बुमराह MI से सर्वाधिक विकेट (183) विकेट ले चुके हैं। उनके बाद लसिथ मलिंगा ने MI के लिए 170 विकेट लिए थे। बुमराह IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा 3 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 25 मैचों में कम से कम 3 विकेट चटकाए हैं। MI ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में खिताब जीते और बुमराह सभी संस्करणों में टीम का हिस्सा थे। हालांकि, वह 2013 और 2015 फाइनल में खेले नहीं थे।