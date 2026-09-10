जसप्रीत बुमराह को अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज और एशियाई खेलों के लिए फिट घोषित कर दिया गया है

जसप्रीत बुमराह फिट घोषित, हर्षित राणा की जगह यश ठाकुर को मिला मौका

लेखन भारत शर्मा 01:50 pm Sep 10, 202601:50 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और उसके प्रशंसकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मेडिकल टीम ने पूरी तरह फिट घोषित कर दिया गया है। ऐसे में बुमराह अब आगामी अफगानिस्तान टी-20 सीरीज और एशियाई खेल 2026 में भारतीय टीम की गेंदबाजी की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। इसी तरह BCCI की चयन समिति ने चोट के कारण बाहर हुए तेज गेंदबाज हर्षित राणा की जगह यश ठाकुर को मौका दिया है।