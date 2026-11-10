जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बना सकते हैं ये 3 रिकॉर्ड

बुमराह अभी SENA देशों में गैर-SENA देश के गेंदबाजों में सर्वाधिक बार 5 विकेट हॉल (11) के मामले में वेस्ट इंडीज के मैल्कम मार्शल और पाकिस्तान के वसीम अकरम के बराबर हैं।

एक और 5 विकेट हॉल से वह इस सूची में शीर्ष पर पहुंच जाएंगे।

बुमराह ने न्यूजीलैंड में अब तक 2 टेस्ट मैचों में 31.66 की औसत से 6 विकेट लिए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड को छोड़कर अन्य सभी SENA देशों के खिलाफ 4 से ज्यादा विकेट लिए हैं।