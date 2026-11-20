जसप्रीत बुमराह ने पहले टेस्ट की पहली पारी में शानदार गेंदबाजी की (फाइल तस्वीर)

वेलिंगटन टेस्ट: जसप्रीत बुमराह ने पहली बार लिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 09:23 am Nov 20, 202609:23 am

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट अपने नाम किए। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में यह उनका पहला 4 विकेट हॉल है। हालांकि, वह अब तक इस टीम के खिलाफ एक बार भी 5 विकेट हॉल हासिल नहीं कर सके हैं। उनके टेस्ट करियर का यह 8वां 4 विकेट हॉल रहा। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।